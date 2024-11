Retrospectiva 2024: Presidente da Águas abre série de entrevistas

A primeira entrevista da série 'Retrospectiva 2024' que irá abordar ações realizadas pelo Poder Público e Instituições de Mato Grosso do Sul durante o ano, será com o diretor-presidente da Águas Guariroba, Gabriel Buim.

Ele irá falar sobre campanhas de negociação de débitos, universalização da rede de esgoto e metas para 2025.

A entrevista estará disponível a partir das 17h30 quarta-feira (27), nas redes sociais do JD1Notícias.com . e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também