"Segurança pública não é só uma questão ostensiva", diz Beto Pereira

Em mais uma sabatina das eleições municipais de 2024, realizada nesta sexta-feira (09) no estúdio do JD1TV, o deputado federal e candidato à prefeitura de Campo Grande pelo PSDB, Beto Pereira, falou sobre os motivos pelos quais deve eleito.

Segundo o candidato, Campo Grande tem potencial para acompanhar o crescimento e desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, mas está ficando para trás de municípios do interior por estar abandonada.

E se diz pronto para assumir o comando da Capital, pois o seu mandato em Terenos foi uma “grande escola”. Ele se arriscou a dizer que prefeitos de cidades pequenas tem mais dificuldades, pois precisam entender um pouco de todas as áreas.

Respondendo à pergunta do presidente da ADEPOL-MS, o delegado André Matsushita, sobre a segurança pública da Capital, Beto defendeu a instrumentalização da Guarda Civil Metropolitana, o investimento em videomonitoramento e fazer com que as praças sejam lugares mais seguros para, principalmente, crianças.

