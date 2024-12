JD1TV: Verruck destaca ações em prol do meio ambiente em 2024

Nesta quinta-feira (19), o penúltimo JD1 Retrospectiva recebeu o Secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck.

Segundo ele, Mato Grosso do Sul segue avançando em sua estratégia para se tornar um Estado carbono neutro até 2030.

A meta de carbono neutro representa um compromisso firme com o futuro do Estado e com a preservação de um dos biomas mais ricos do mundo, o Pantanal.

Entre as principais iniciativas está a recente regulamentação da Lei do Pantanal, criada para reforçar a preservação do bioma pantaneiro.

O Estado também implementou um sistema de alerta de desmatamento, que detecta atividades ilegais em poucas horas. Essa tecnologia tem sido fundamental para a redução do desmatamento ilegal, reforçando a fiscalização e ampliando a aplicação de multas contra infratores ambientais.

“Para nós, sustentabilidade é um ativo. O meio ambiente é essencial e precisamos aliar sua preservação com um desenvolvimento econômico equilibrado”, destacou Verruck.

Com ações como essas, Mato Grosso do Sul busca consolidar sua posição como um modelo de sustentabilidade no Brasil, fortalecendo a fiscalização ambiental e garantindo o cumprimento da legislação.

