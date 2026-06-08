O Shopping Bosque dos Ipês anunciou que vai instalar um telão especial na Praça de Alimentação para transmitir os jogos da Copa do Mundo 2026. O espaço funcionará como um ponto de encontro gratuito para os torcedores, integrando a transmissão das partidas com a estrutura de gastronomia e lazer do local.

As exibições vão seguir o calendário oficial do torneio mundial, e a escala das transmissões será divulgada de forma gradativa nas redes sociais do shopping. Para os dias de jogos da Seleção Brasileira, o empreendimento definiu que o fechamento das lojas será facultativo durante os 90 minutos de bola rolando.

Pelo cronograma estabelecido, os lojistas poderão fechar as portas 30 minutos antes do início das partidas do Brasil e reabrir 30 minutos após o apito final. Inicialmente, a medida especial de funcionamento será aplicada na primeira fase, nos confrontos confirmados para os dias 13, 19 e 24 de junho.

Caso a Seleção Brasileira avance para o mata-mata, o horário especial e as transmissões na Praça de Alimentação serão estendidos para as fases seguintes. A iniciativa do centro comercial visa oferecer uma opção de entretenimento confortável e segura para as famílias acompanharem o Mundial.