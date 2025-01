Athletic Bilbao e Barcelona abrem semifinal da Supercopa da Espanha; saiba onde assistir

Athletic Bilbao e Barcelona fazem, nesta quarta-feira (8), a primeira semifinal da Supercopa da Espanha 24/25.

O jogo será realizado no Estádio Rei Abdullah Sports City, em Jedá, na Arábia Saudita, às 15h (horário de Mato Grosso do Sul).

O Athletic Bilbao é o atual campeão da Copa do Rei, e o Barcelona se classificou para o torneio por ter terminado a última La Liga em segundo lugar.

O Barça é o maior vencedor da Supercopa, com 14 títulos, o Bilbao tem três. Mas quem chega em melhor momento é justamente o time mandante, que não perde um jogo oficial desde o dia 6 de outubro. De lá para cá foram 10 vitórias e cinco empates.

A partida será transmitida pelo streaming Disney+, e apitada pelo árbitro espanhol Ortiz Arias.

