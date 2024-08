Atleta de Três Lagoas é convocada para competição mundial de vôlei de praia

A atleta Ana Carolina dos Santos, de Três Lagoas, foi convocada, junto a sua técnica Ana Rita Muniz, para participar do FISU WUC Beach Sports 2024, competição mundial de vôlei de praia que será realizada no Rio de Janeiro (RJ), entre 2 e 8 de setembro.

Ana Carolina recebe o benefício do Bolsa Atleta, enquanto Ana Rita é contemplada com o Bolsa Técnico, programas de incentivo do Governo do Estado, administrado pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

A atleta, que já participou dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul por três anos, agora colhe os frutos no alto rendimento. Ana Carolina expressou sua felicidade ao ser convocada para essa competição de nível mundial. “Estou muito feliz por poder participar deste mundial universitário. Essa convocação é uma continuação do trabalho que venho realizando há algum tempo aqui em Três Lagoas, junto com a Ana Rita e meus apoiadores. Fui campeã brasileira nos Jogos Escolares e agora tenho a oportunidade de representar o Brasil novamente, o que é uma honra enorme. Vou jogar com a Fernanda, que treina na Paraíba, e espero trazer o melhor resultado possível para Três Lagoas e para o Brasil".

Ana Rita Muniz, técnica de Ana Carolina desde 2014 e referência no vôlei de praia três-lagoense, destacou o prazer de trabalhar com a atleta. “A Ana Carolina é um exemplo para a nova geração. Ela sempre foi muito dedicada, participando dos Jogos Escolares e conquistando resultados expressivos, como o título de campeã brasileira escolar no último ano. Agora, essa convocação para o mundial universitário premia todo o esforço que ela vem fazendo. Além disso, ela também foi atleta na Olimpíada da Juventude em 2018. É uma atleta extremamente dedicada, que sempre representou bem o Estado e agora terá a chance de representar a seleção brasileira".

Ana Rita também explicou como funciona o trabalho na escolinha de vôlei de praia em Três Lagoas. “Atendemos mais de 60 atletas, desde a iniciação até o alto rendimento. Sou funcionária efetiva da Prefeitura e dedico 40 horas semanais exclusivamente ao vôlei de praia. Temos várias turmas, e os mais novos treinam ao lado de atletas como a Aninha, se inspirando neles. Essa nova geração tem alcançado bons resultados, como o bicampeonato nos Jogos Escolares, e agora vamos para o brasileiro escolar. É um trabalho que está fazendo a diferença em Mato Grosso do Sul, mudando a vida de jovens e marcando a história do vôlei de praia no estado".

