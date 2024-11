Campeonato Brasileiro: Palmeiras e Botafogo se enfrentam em jogo decisivo

Sarah Chaves, com informações do GE e Agência Brasil atualizado em 26/11/2024 às 07h36

Em jogo decisivo pela Série A do Campeonato Brasileiro de 2024, o Palmeiras e Botafogo duelam nesta terça-feira (26), a partir das 20h30 (horário de MS) no Allianz Parque, em São Paulo. O Verdão chega no confronto que garante a liderança, e que pode encaminhar o título, com 21 vitórias, contra 20 do alvinegro.

O Palmeiras chegou aos 70 pontos e assumiu a liderança na última rodada, se vencer o jogo, precisará de mais um triunfo nos dois jogos restantes para levar o tricampeonato consecutivo.

O Botafogo, também com 70 pontos, perdeu a vantagem construída ao longo do campeonato, devido ao saldo de gols e pode ter uma vitória essencial, para conquistar o título do Brasileirão.

A possível formação do Palmeiras para iniciar a partida é: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.

A quatro dias da decisão da Copa Libertadores, no próximo sábado (30) contra o Atlético-MG, o técnico Artur Jorge do Botafogo, deixou claro em entrevista que o confronto com o Verdão deve ser encarado como uma decisão: “A essa altura [do Brasileiro] estamos com o mesmo número de pontos do nosso rival [Palmeiras]. Iremos para o jogo da próxima rodada como uma final. Esse é o espírito que temos”.

Já o técnico Artur Jorge deve colocar em campo a formação titular de sua equipe: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Almada; Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus.

Onde Assistir - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

TV Globo, sportv e Premiere transmitem a partida ao vivo. Os lances também ficarão disponíveis no ge.globo e no globoplay

A Rádio Nacional transmite Palmeiras e Botafogo com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de Bruno Mendes.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também