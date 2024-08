Olimpíadas 2024: Dream Team vence Porto Rico e pega Brasil nas quartas no basquete

Cumprindo a tabela do Jogos Olímpicos Paris 2024, a Seleção masculina de basquete dos Estados Unidos, o famoso Dream Team, venceu Porto Rico por 104 a 83 na última rodada do grupo C, neste sábado (03).

O resultado no Estádio Pierre Mauroy confirmou a classificação do Dream Team americano como melhor primeiro colocado, dono de 100% de aproveitamento, e o confronto de quartas de final contra o Brasil.

Pela terceira vez nestes Jogos, o time americano superou os 100 pontos no placar. E não deu qualquer chance à seleção de Porto Rico. Anthony Edwards foi o cestinha do jogo, com 26 pontos. As quartas de final serão disputadas na próxima terça-feira (06), na Arena Bercy, e os horários dos jogos serão definidos ao fim da fase de grupos, que termina neste sábado.

Será o décimo confronto entre Estados Unidos e Brasil em Jogos Olímpicos na história do basquete masculino. O retrospecto é de nove vitórias dos americanos, sendo duas delas desde a era do Dream Team, com os astros da NBA, na primeira fase de Barcelona 1992 e nas quartas de final de Atlanta 1996.

Pelo formato de disputa, as 12 seleções são divididas em três grupos. E os oito melhores se classificam, num ranking do primeiro ao oitavo. O time americano assegurou o topo enquanto o Brasil aparece na sétima colocação geral.

