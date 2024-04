Falaê CG: Sucesso de Ana Castela, você já foi um "solteiro forçado"? Assista

'Solteiro Forçado' é um dos grandes sucessos da cantora Sul-mato-grossense Ana Castela e despontou como uma das músicas mais tocadas do Brasil em 2023. Os fãs já devem saber, mas a letra dessa música não foi criada ao acaso e teve como inspiração o início do relacionamento da Boiadeira com o cantor Gustavo Mioto. Você sabia dessa?

“É uma música que eu escrevi, porque estava em um momento que não estava conversando com o Gu. Eu estava sendo uma solteira forçada. Então, foi uma forma de dar uma descontada naquele nosso sentimento. Desse jeito, as outras pessoas podem se identificar. Eles percebem que é um sentimento de verdade”, declarou Ana Castela, em uma entrevista ao g1.

Como ela, alguém mais já se sentiu um "solteiro forçado"? O JD1TV esteve na 84ª Expogrande para conferir com a galera. Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também