Águas esclarece mudanças em gestão, agora conjunta com a Pantanal

Após o JD1 noticiar, em primeira mão, a mudança que ocorrerá na Águas Guarirobas, a concessionária emitiu nota explicando sobre o assunto. Veja:

“A Águas Guariroba e Ambiental MS Pantanal, empresas da Aegea Saneamento, contam com nova diretoria no estado do Mato Grosso do Sul. O diretor-presidente das empresas passa a ser Gabriel Buim. Já Francis Moreira assume a diretoria executiva da Águas Guariroba, e Clayton Bezerra segue na diretoria executiva da Ambiental MS Pantanal.

Embora com atuação de uma presidência integrada, vale ressaltar que as empresas possuem especificidades próprias que seguirão conforme estabelecem os respectivos contratos. A Águas Guariroba é uma concessão plena que opera na capital, responsável pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário. A Ambiental MS Pantanal é uma parceria público-privada, que atua em 68 municípios do estado, responsável pelo esgotamento sanitário.

A Aegea agradece o trabalho de Themis de Oliveira, executivo que esteve à frente da presidência da Águas Guariroba. Paulo Antunes seguirá apoiando o grupo Aegea em projetos estratégicos.”

Conheça os diretores:

Gabriel Buim – diretor-presidente da Águas Guariroba e Ambiental MS Pantanal



Francis Moreira - diretora executiva da Águas Guariroba





Clayton Bezerra – diretor executivo da Ambiental MS Pantanal



