Artur Falcette deixa secretaria-executiva para ser adjunto na Semadesc

Artur Henrique Leite Falcette foi exonerado em edição extra do Diário Oficial do Estado (17), do cargo de secretário-Executivo da Secretaria-Executiva de Meio Ambiente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Ele assume a função de Secretário Adjunto da Semadesc, no lugar de Walter Benetido Carneiro Junior, que por sua vez seguirá como adjunto da Semadesc.



Currículo

Atuou por mais de 15 anos na iniciativa privada e ingressou no Governo do Estado em 2023 para atuar na SEGOV, antes de ser nomeado Secretário Executivo de Meio Ambiente da SEMADESC.

Participa de diversos conselhos de empresas e lidera de comitês de sustentabilidade w grupos de trabalho focados na temática.



Doutorando pela UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) com foco em sustentabilidade e tomada de decisão, é Mestre pela mesma instituição e Graduado em Gestão de Agronegócios pela Universidade Federal de Viçosa (UFV-MG).



Possui MBA pela Fundação Getúlio Vergas (FGV) e é Pós-Graduado em Liderança Estratégica de Negócios na Ohio University, nos Estados Unidos. Também é especialista em Gestão Financeira e de Projetos, atuando desde antes da formação na gestão de projetos na área de sustentabilidade de cadeias de produção.



Trabalhou em projetos na União Europeia para desenvolvimento de ferramentas de sustentabilidade e de análise de ciclo de vida para as cadeias de produção de soja e pecuária de corte. Foi bolsista da Nuffield, conduzindo estudos em mais de 30 países sobre gestão de risco na atividade agropecuária e sustentabilidade.







