Caixa Econômica e Loterias têm instabilidade no último dia do ano

A Caixa Econômica Federal está passando por instabilidades nesta terça-feira (31), com usuários relatando uma série de problemas técnicos, além de dificuldade em acessar o portal da Loterias Caixa.

Segundo o site Downdetector, que reúne uma série de relatos de usuários sobre a situação de diversos serviços online, os usuários estão relatando problemas com operações e login tanto no internet banking quanto no aplicativo móvel, com os relatos começando desde as 10h.

Além disso, os apostadores também estão enfrentando problemas técnicos no site a Loterias Caixa, com uma fila de espera de mais de uma hora para acessar o site.

Essa instabilidade, no entanto, se deve à Mega da Virada, que neste ano tem o maior prêmio na história da loteria, com R$ 600 milhões para o ganhador, ou ganhadores, que acertarem as seis dezenas sorteadas.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também