CCR MSVia realiza Dia D pela Vida nas Rodovias

A CCR MSVia, concessionária responsável pela BR-163 em Mato Grosso do Sul, participou nesta quinta-feira (19) do Dia D pela Vida nas Rodovias, mobilização nacional organizada pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) em busca da conscientização da segurança viária.

Durante o Dia D pela Vida nas Rodovias, diversas ações com foco na conscientização sobre acidentes com trabalhadores nas rodovias aconteceram em todo o país, e em Mato Grosso do Sul, a CCR MSVia realiza a ação em conjunto com a abertura da Operação Rodovida, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A operação tem como objetivo conscientizar a população que nenhuma morte no trânsito é aceitável, e todos compartilham a responsabilidade de evitá-la, com a realização de ações simultâneas com demais instituições envolvidas, com foco na prevenção de acidentes por meio do combate à embriaguez ao volante, controle da velocidade, repressão à ultrapassagens proibidas, destaque para a importância do uso do cinto de segurança e dispositivos de retenção para crianças e alertas para o perigo do uso de telefone celular no volante.

O diretor-executivo da Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR), cujo a CCR é associada, Marco Antonio Giusti, destacou a importância do Dia D.

“Trata-se de importante passo que reafirma e reflete o compromisso das concessionárias de rodovias com a pauta de segurança viária. O objetivo é que essa data seja celebrada anualmente, com diversas iniciativas em todo o País”, comentou.

