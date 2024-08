"Chance de falecer é grande", diz mãe de vítima de capotamento na Gury Marques

O jovem Vinicius Gabriel Cardozo Sampaio, de 19 anos, que foi socorrido após um capotamento que terminou com um morto na tarde de terça-feira (6), na Avenida Gury Marques, em Campo Grande, segue internado em estado gravíssimo.

Por meio das redes sociais, os familiares comentaram que o estado de saúde do rapaz é delicado, pois ele teve múltiplas fraturas pelo corpo. Além disso, o mal funcionamento dos rins de Vinícius preocupa a equipe médica e os familiares.

"O médico falou que o rim dele está parado. Está tomando algumas medicações fortes. A chance do Vinícius falecer é grande, me dói dizer isso, ver meu filho naquela situação. Está muito difícil", comentou a mãe.

Apesar do que teria sido informado anteriormente, o rapaz não teve a coluna cervical fraturada. Porém, uma lesão próxima da coluna mantém ele imobilizado. Fora isso, os braços, ombros, e outros lugares do corpo de Vinícius estão fraturados.

"Falei só coisas positivas pra ele e deixei pra chorar fora da sala. Falei que tá todo mundo torcendo pra ele, que as pessoas mandaram beijo, estão orando. Lembrei que ele é forte, já ganhou uma e agora vai superar mais essa", lembrou a genitora do rapaz.

Acidente - Ainda não se sabe quais foram as causas do acidente, mas testemunhas contam duas versões para a causa do capotamento. Uma das versões é que, após ser fechado por outro veículo, a caminhonete, tentando evitar uma batida, jogou o veículo para o lado e acabou capotando.

A outra versão, no entanto, aponta que o veículo seguia em alta velocidade e que, na tentativa de desviar de um motociclista, acabou capotando.

Por conta da grave dinâmica, o jovem Miguel Borgarin do Nascimento, de 19 anos. Confirme o apurado pelo JD1 no local, um fator que agravou a situação de Miguel era o local onde estava sentado, já que a parte traseira da caminhonete, modelo Volkswagen Saveiro cabine estendida, não tem cinto de segurança.

A outra vítima do acidente, que seria o motorista, também foi socorrido em estado grave e levado para a Santa Casa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também