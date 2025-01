Colônia de Férias da Cidade Dom Bosco começa nesta segunda-feira

A tradicional Colônia de Férias da Cidade Dom Bosco terá início nesta segunda-feira (13), com atividades voltadas para as crianças, e segue até sexta-feira (17). Já entre os dias 20 e 24 de janeiro, será a vez dos adolescentes e jovens participarem.

Neste ano, o tema escolhido para a colônia é “Ancorados na esperança, peregrinos com os jovens”, inspirado no tema de estreia dos Salesianos em 2025.

De acordo com Fernando Melgar, coordenador da Cidade Dom Bosco, o tema visa refletir sobre a importância da esperança e persistência na vida pessoal e comunitária, levando uma mensagem missionária a todos os participantes. "Queremos fazer com que adolescentes e jovens reflitam sobre como podem espalhar esperança e persistir diante dos desafios da vida", disse.

Durante a colônia de férias, que ocorrerá no período da manhã, as atividades serão intercaladas com ações de solidariedade e reflexão. Entre os destaques da programação estão a confecção de materiais que serão entregues na Casa de Acolhimento Adiles de Figueiredo Ribeiro, visita ao Asilo São José, mutirão de limpeza do Porto Geral, além de atividades colaborativas entre os participantes.

Tais iniciativas buscam envolver as crianças e adolescentes em ações que promovam a transformação social, focando em valores como empatia e compromisso com a comunidade.

Karen Simões, responsável pelo Programa Crianças e Adolescentes Felizes (PCAF), explica que o objetivo da colônia é proporcionar um ambiente acolhedor para as crianças e adolescentes durante as férias escolares, além de incentivar a interação entre novos e antigos colegas, e a vivência de novas experiências. "É um período de diversão, reflexão e aprendizado, onde os jovens se envolvem ativamente com os educadores e com a realidade do próximo", afirmou.

A programação para as crianças inclui atividades como oficinas artísticas, “caça ao tesouro da esperança” no Porto Geral de Corumbá, parceria com a Associação dos Profissionais de Educação Física de Corumbá (APEFC) para brincadeiras e um dia de lazer com o Exército Brasileiro.

Para os adolescentes e jovens, a agenda contará com ações solidárias, como a entrega de roupas e alimentos a catadores no aterro sanitário e a limpeza da prainha do Porto Geral, além de visitas a instituições como a APAE e o Asilo São José.

