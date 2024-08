Depois de 5 anos, Capital voltará a receber 'Semana pra Dança' em setembro

Na ´Semana pra Dança 2024´ de 30 de setembro até 06 de outubro, Campo Grande terá apresentações de artistas, grupos e companhias de MS e do Brasil em teatros, praças, escolas e shoppings.

"Com a ´Semana pra Dança 2024´ visamos fomentar o desenvolvimento das artes cênicas; promover e valorizar o encontro do público com a arte da dança no Estado do Mato Grosso do Sul, através de uma programação artística reveladora da expressao cênica estadual e; propiciar o intercâmbio de artistas e a formação de plateia e de espectadores em ambientes cênicos convencionais ou não", destaca Eduardo Mendes, diretor-presidente da FCMS.

Desde 2007 a FCMS prepara e realiza a ´Semana pra Dança´ com uma programação que envolve uma série de atividades que visam aproximar a dança do seu público. O evento, porém, não é realizado há mais de cinco anos, com sua última edição 12ª em 2018.

Para o diretor-presidente da FCMS, Eduardo Mendes, o retorno do evento é a ampliação e implementação da circulação da produção da dança do nosso estado, pensando em um programa que abrigue apresentações, oficinas e ações de formação e rodas de conversas visando a melhora de ações para a dança através da FCMS. "E, ampliação progressiva de recursos públicos para programas, projetos e ações de dança", completa.

A Cia de Dança do Pantanal, de Corumbá-MS, foi a escolhida para a abertura do evento que é realizado pela Associação Arado Cultural e Colegiado Estadual de Dança de MS, com investimento da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Artistas, grupos e companhias de dança podem se inscrever até 10 de agosto por este link . A seleção será realizada por uma Comissão de Seleção indicada pelo Colegiado Estadual de Dança e FCMS e, os selecionados serão anunciados no dia 23 de agosto no Instagram @semanapradanca.

Confira o edital de seleção com todas as informações aos interessados.

