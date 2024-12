Governo deve implementar o cadastro nacional de animais domésticos já em janeiro

O governo federal estará implementando de maneira definitiva, já em janeiro de 2025, o cadastro nacional de animais domésticos, que vai dar um número de identidade único e intransferível para cães e gatos, reunindo informações do bichinho ao longo da vida.

Em fase final de testes, o sistema deve ser liberado ainda em janeiro e permitirá que o dono, usando sua conta gov.br, emita a identidade. Para emitir o documento, será necessário fornecer os dados do responsável, endereço, idade e raça do animal, histórico de doenças e vacinas.

Vanessa Negrini, diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), destacou a importância do sistema.

“Por meio desse sistema, nós vamos saber quantos cães, quantos gatos nós temos no Brasil, em que bairro, em que município, em que estado. Quem está castrado, quem não está castrado, ou seja, quanto mais pessoas cadastrarem e informarem seus animais, mais dados teremos para direcionar os esforços dessa política pública”, explica Vanessa Negrini, diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do MMA.

