Governo já resgatou mais de 65 mil pessoas da escravidão nos últimos 30 anos

Dados divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta terça-feira (28) mostraram que nos últimos 30 anos, o governo federal já resgatou cerca de 65,6 mil pessoas em condições de trabalho análogas à escravidão no Brasil.

Para o levantamento, foram recolhidos os dados desde 1995, ano em que foi reconhecida oficialmente a existência de formas contemporâneas de escravidão.

No total, os dados mostraram que desde 2003, ano em que o seguro-desemprego do trabalhador resgatado foi implementado, mais de R$ 155 milhões em verbas trabalhistas e rescisórias foram pagos às vítimas.

Já em relação ao ano passado, foram realizadas um total de 1.035 ações fiscais específicas de combate ao trabalho análogo à escravidão, que resultaram no resgate de 2.004 trabalhadores. Em contraste, um total de 3.190 trabalhadores foram resgatados em 2023, o mais número registrado em 14 anos.

Além disso, foram assegurados o pagamento de R$ 7.061.526,03 em verbas trabalhistas e rescisórias em 2024.

