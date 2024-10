Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 25/10/2024

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje em véspera de fim de semana.

Capricórnio

Assuntos que dizem respeito ao bolso devem concentrar suas atenções nesta sexta e tudo indica que você não vai medir empenho para melhorar de vida. Seus instintos estarão afiadíssimos e serão excelentes aliados na hora de administrar os interesses financeiros e fazer negociações. Só não convém se deixar levar por conversa fiada nem por promessas de ganhos ou lucros rápidos à tarde, pois pode pintar golpe na área. Também valerá dobrar a cautela com aplicativos e transações pelo celular. Já à noite, emoções intensas estão previstas e você pode se esbaldar, ainda mais se está free e quer uma paixão. Explore seu lado sedutor e envolvente para impressionar quem deseja. No romance, pode dar mais valor à segurança emocional e à cumplicidade com o mozão.

Aquário

Ansiosa para saber das good news, consagrada? Hoje tem e você pode esperar boas notícias da Lua, que alimenta o espírito de união e promete uma manhã muito estimulante em seus contatos e relacionamentos. Tudo vai fluir que é uma beleza e você pode estabelecer parcerias bem sucedidas, seja no trabalho, seja na vida pessoal. O momento é top para somar energias com quem tem interesses ou objetivos parecidos com os seus, só convém ir devagar na parte da tarde, quando há risco de bater de frente com pessoas influenciadoras, que têm poder ou autoridade. Mas o astral volta a ficar redondinho à noite e os assuntos do coração serão a cereja do bolo. Não vão faltar prazer e alegria com o crush ou o mozão.

Peixes

Sextar, sextou, spo que convém pegar mais leve e diminuir um pouco o ritmo para não se estressar, meu cristalzinho! Você pode ter muito trabalho para dar conta, mas será melhor estabelecer prioridades para fazer o que for possível agora. Ouça os conselhos das estrelas e cuide com mais carinho do seu organismo, principalmente na parte da tarde. Sua energia pode oscilar nesse período e a recomendação é investir em hábitos saudáveis: mantenha a rotina e nem pense em aderir à dietas malucas ou restritivas. Para seu alívio, o bemestar deve aumentar ao anoitecer e você vai ficar super à vontade com as pessoas queridas, os parentes e o mozão. Na paquera, pode pintar um clima com alguém que encontra sempre no serviço.

Áries

Fds chegando e você já tem mil planos, minha consagrada? Vai com calma, foco e café porque o dia pode ser de muito trabalho. As exigências não serão poucas e tudo indica que será preciso pulso firme para não perder o controle da situação, ainda mais ao lidar com dinheiro. Há tendência de ficar mais mão aberta com grana e despesas supérfluas só vão complicar o quadro, então, enxugue os gastos bebê! As contas não vão sumir por um passe de mágica, mas Júpiter promete mais sorte e vai levantar o seu astral a partir do final da tarde. Você pode sair no lucro e também terá ótimas chances de consagrar uma conquista gloriosa nos assuntos do coração. Use e abuse da sua seducência, boa lábia e simpatia!

Touro

Sextou com vibes generosas no convívio familiar e a importância que os parentes têm em sua vida vai ficar nítida. Seu jeito estará mais atencioso e o período da manhã será propício para reforçar os laços de afeto com seus queridos. Já na parte da tarde, o astral se inverte e convém ligar o radarzinho porque há risco de atritos. Tretas e discussões podem rolar com quem o seu santo já não bate muito e será preciso uma dose extra de tolerância para não estremecer algumas relações. Ainda bem que o clima muda e melhora bastante à noite e você pode ter boas notícias sobre um dinheiro que aguarda. O romance fica à mercê das tensões, mas depois deve se firmar e não vai faltar cumplicidade com o xodó.

Gêmeos

Hoje sua mente tá a milhão e tudo indica que você vai sextar com uma porção de ideias na cabeça, geminianjo! Anote as mais criativas para colocar em ação na primeira oportunidade e explore a energia que acumula para fazer seus interesses deslancharem. Sua inteligência, agilidade e liderança vão fazer toda diferença no trabalho e você deve receber elogios. Mas será preciso ter mais disciplina e foco na parte da tarde, pois distrações nas redes sociais e conversas improdutivas podem afetar seu desempenho. Em compensação, Júpiter segue de plantão aí no seu signo e troca vibes superpositivas com a Lua ao anoitecer, prometendo mais sorte, descontração e alegria, principalmente na paixão. Os contatos, contatinhos e contatões vão fervilhar e as emoções serão intensas.

Câncer

A Lua segue no setor do dinheiro em seu Horóscopo e vai dar a maior força para você incrementar seus ganhos. Tudo indica que terá ótimas ideias para faturar e pode reforçar a sua renda com coisas que gosta e sabe fazer. Já na parte da tarde, o astral vai mudar e convém dobrar a cautela com as tentações de consumo. Passe longe de vitrines ou sites de compras porque o dindim vai entrar e sair da sua conta sem que perceba. No trabalho, seu rendimento também será maior pela manhã, mas depois tende a dispersar energias com outros assuntos e interesses. Se está na pista, não se contentará com rolinhos e ficadas, vai querer mais do amor. A dois, dará mais valor à segurança que a relação traz.

Leão

Sextou muito bem sextado com a Lua ao seu lado e ela garante que o período pode ser maravigold, leãozinho! A manhã vai reunir excelentes oportunidades para mostrar suas competências e habilidades, o que fará você se destacar ainda mais no serviço. Porém, dobre a cautela e escolha bem as palavras na parte da tarde, pois há risco de zerar a paciência, sobretudo com a turma de casa. Esqueça antigas picuinhas, evite tretas e toque o barco, mesmo porque o astral vai ficar perfeito ao anoitecer e quem garante é Júpiter. Em paz com a Lua, o astro promete momentos deliciosos com os amigos e sucesso pleno nos contatinhos. Seus encantos estarão no modo turbo e alguém da turma pode se apaixonar por você.

Virgem

Seu jeito já é discreto por natureza e tende a ficar ainda mais, meu cristalzinho! Culpa da Lua, que segue no signo anterior ao seu, torna sua timidez mais evidente e alerta que bagacinhas podem dar as caras, sobretudo no período da tarde. Respira, não pira e tenha muita calma nessa hora, pois você pode se irritar com mais facilidade e vai precisar de uma dose extra de paciência. Mantenha o foco no que precisa ser feito e deixe picuinhas ou malentendidos para os outros resolverem, assim se poupa e preserva a sua paz. A boa notícia é que o astral deve melhorar bastante ao anoitecer e há sinal de surpresas na paixão. pode pintar um clima de forte sedução com alguém que tem um quê de mistério.

Libra

Animada para o fds, librinha? Se não está, vai ficar, pois a Lua manda ótimas vibes para você entrar no modo diversão e curtir tudo o que tem direito. Encontros, passeios e atividades com amigos virão de encomenda para sua sexta ser perfeita. Só que você terá que conciliar seus planos com os deveres, então, bora fazer primeiro o que é preciso. Outra coisa é que não deve ser negligente com os compromissos financeiros, pois pode se esquecer de pagar contas ou gastar grana reservada pros boletos. Mas a noite promete alegrias e será ideal para desfilar seu charme por aí. Alguém que faz parte da turma ou é de outra cidade pode cair de amores por você. No romance, as afinidades vão ficar cristalinas.

Escorpião

Como brilha no ponto mais alto do seu Horóscopo, a Lua revela que você vai sextar com ótimas perspectivas de progresso, escorpiãozinho! Metas que vem perseguindo podem ser alcançadas agora, sobretudo se confiar no seu taco, mostrar sua liderança e ousar mais em suas iniciativas. Não perca a chance de mostrar seu valor pra chefia, pois pode ser o passaporte para a tão sonhada promoção, só convém ter mais diplomacia e jogo de cintura à tarde, quando tensões podem rolar nos contatos em geral. Em contrapartida, o astral vai ficar bem mais favorável ao anoitecer e você deve curtir um período vibrante na paixão. A sensualidade típica do seu signo estará um arraso e o número de paqueras pode triplicar. Clima ardente com o love.

Sagitário

Se depender da Lua o dia terá aquele gostinho de liberdade e aventura que o seu signo tanto gosta e você vai sextar no maior pique, meu cristalzinho! Tem tudo para dar um chega para lá na rotina e pode se esbaldar fazendo coisas diferentes, principalmente no período da manhã, Viagem ou passeio que vem planejando pode finalmente acontecer e o seu astral deve ficar nas alturas. Agora, se tem trabalho, bora encarar porque não vai faltar entusiasmo para tocar uma nova atividade ou algo que sempre quis realizar. Mas convém ligar o radar à tarde, quando imprevistos e bagacinhas podem tirar seu foco. Em compensação, a noite será perfeita sem defeitos nos assuntos do coração e você vai se deliciar com o crush ou o xodó.

