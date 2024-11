Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/11/2024

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia.

Capricórnio

Você começa esta terça com a maior parte da sua atenção voltada para os assuntos de trabalho, Caprica! Ainda bem que você conta com seu lado ambicioso para botar as mãos na massa, finalizar suas obrigações e causar uma ótima impressão na chefia. Pintou uma boa ideia para ganhar um dinheiro extra? Anote tudo e coloque em prática o mais rápido possível. À noite, alguns cuidados extras com o seu corpo vão refletir no visual e pode receber muitos elogios. Você e o love podem fazer planos para o futuro do romance, mas procure se concentrar mais nos momentos a dois. Um crush mais velho ou uma paixão por alguém disputado pode agitar seu coração à noite.



Aquário

O dia será perfeito para quem deseja investir mais em conhecimento e progredir na carreira, Aquário. Ainda bem que seu signo tem facilidade para antecipar tendências e encontrar boas oportunidades antes de todo mundo, o que será uma vantagem e tanto se souber aplicar isso na vida profissional. No trabalho, fica mais fácil cuidar das tarefas em equipe e fazer contato com pessoas de fora. Viagens também estão protegidas, especialmente à noite. As estrelas avisam que pode se dar bem na conquista com alguém de fora, seja através das redes sociais ou de um app de paquera. Um astral mais leve, com direito a altas doses de romantismo, anima os momentos a dois.



Peixes

Pode se preparar para algumas mudanças inesperadas nesta terça, meu bem. A boa notícia é que, apesar das coisas ficarem meio tumultuadas em alguns momentos, tudo vai terminar da melhor maneira possível para os seus interesses se você confiar na sua intuição na hora de tomar decisões importantes. À noite, o desejo de fazer algumas mudanças em casa tem tudo para crescer e você pode deixar o seu cantinho da maneira que sempre sonhou. Uma química de milhões pode agitar as coisas na paquera. Se não tem um crush em vista, ha chance de se envolver em um lance proibido. O seu pique tem tudo para crescer na cama e você vai dar um show entre os lençóis!



Áries

As parcerias seguem protegidas e o céu indica que você terá mais habilidade para lidar com as pessoas de modo geral, seja no trabalho ou na vida pessoal. Os relacionamentos se destacam e uma sociedade pode ser a chave para conquistar o reconhecimento que merece. Na área pessoal, a interação com quem é importante em sua vida também conta com ótimas energias! Você pode conhecer gente nova e movimentar o seu círculo social nesta noite. Se tem compromisso, a sintonia cresce e vocês dois podem conversar sobre assuntos sérios da vida a dois. Clima de romantismo ajuda a conquista, mas deixe claro logo no começo se estiver sonhando com algo mais sério.



Touro

Hoje, vai sobrar disposição para cuidar das suas obrigações, inclusive no trabalho, e o seu foco tem tudo para trazer ótimos resultados. Seu jeito mais prático fica evidente e pode dar conta de alguns serviços complexos ou chatinhos que vinha adiando, Touro. Divertido não é, mas será preciso lidar com as suas responsabilidades e cumprir as obrigações da melhor maneira possível. Sua habilidade para ganhar dinheiro tem tudo para crescer à noite e pode até pegar um serviço extra. Mas cuide da saúde também. Você vai ter que rebolar pra não deixar a rotina incomodar se já tem compromisso. A paquera tem mais chance de emplacar se você estiver a fim de um colega.



Gêmeos

A sorte tem tudo para sorrir para o seu signo nesta terça: faça uma fezinha! Seu lado comunicativo e animado fica mais evidente, o que será uma mão na roda se atua em parceria ou em equipe. Aposte na criatividade e não tenha medo de ousar, Gêmeos, porque essa é a sua hora de brilhar! Só não vale passar dos limites, porque seu lado mais extravagante e exagerado dá as cartas à noite. Pode se preparar para fechar este terça com chave de ouro! Um astral animado tem tudo pra agitar os momentos com quem ama, ainda mais se caprichar no romantismo. Se está só, vai brilhar na conquista sem fazer esforço. Não se surpreenda se um novo amor virar algo sério.



Câncer

Esta terça começa com pique de sobra pra cuidar do serviço, especialmente se trabalha com produtos para o lar ou junto com alguém da família. Aliás, o pessoal de casa pode desempenhar um papel importante na sua vida profissional e, se está distribuindo currículos por aí, peça uma ajuda para a família. Mas nem tudo é perfeito e a vontade de se isolar em algum momentos tem tudo para crescer no final da noite, Câncer. Aproveite para descansar! O ciúme pode crescer no romance, mas se não exagerar na dose, dá para manter a relação numa boa sem esforço. Pode ser difícil esquecer um amor do passado, mas há chance de reatar com um ex se ainda está só.



Leão

O dia será perfeito para você usar e abusar da sua habilidade de comunicação! Agarre qualquer oportunidade para expandir contatos, conquistar novos clientes e agilizar as coisas no trabalho. Seu raciocínio rápido pode abrir novas portas, Leão. Se trabalha com algo ligado ao público ou que envolve deslocamentos rápidos, pode aproveitar as boas vibes desta terça para se destacar. Esse astral agitado tem tudo para contagiar até o romance, então mergulhe de cabeça. O diálogo será o caminho para animar a relação e espantar a rotina. Na paquera, seu charme está on e vai fazer sucesso. Olhe mais ao seu redor porque um amor à primeira vista pode surgir do nada!



Virgem

Logo cedo, as finanças contam com ótimas energias e você pode encontrar uma oportunidade de encher o bolso, Virgem. Mas faça um esforço porque o dinheiro não vai cair do céu e terá que fazer a sua parte se quiser melhorar a área financeira. Ainda bem que o astral melhora ao longo do dia e você pode dar um gás nas tarefas, além de descobrir uma boa oportunidade de conquistar aquela promoção ou aumento que estava sonhando. Tá na pista? Melhor não criar grandes expectativas, porque a paquera caminha um pouco mais devagar do que você gostaria. Se controlar a possessividade no romance, a convivência com quem ama fica bem mais agradável.



Libra

Nesta terça, você conta com a proteção das estrelas para correr atrás do que deseja, tanto no trabalho quanto nas obrigações do dia a dia, e o resultado do seu esforço tem tudo para virar algo concreto. Você pode traçar metas mais claras na hora de lutar pelos seus interesses, mas também conta com uma mãozinha da sorte para chegar lá. Aí eu vi vantagem! Use e abuse do seu carisma para melhorar o ambiente de trabalho, Libra. A noite promete ser mais animada na conquista, principalmente se está de olho em alguém que é de outra cidade. Pode pintar um astral mais descontraído no romance, com direito a altas doses de carinho e muita descontração.



Escorpião

A sua intuição ganha um reforço da Lua nesta terça e você terá facilidade para identificar as boas oportunidades que devem cruzar seu caminho ao longo do dia. Pode até pintar chance de fazer uma atividade extra em casa, o que ajuda a aumentar os seus lucros, Escorpião. À noite, sua disposição de fazer algumas mudanças fica mais evidente e você pode aproveitar para encerrar um ciclo: esse é o primeiro passo para abrir caminho para as boas energias em sua vida! Se já tem compromisso, deixe a sua sensualidade falar mais alto para animar os momentos de intimidade com quem ama. Lance proibido pode parecer mais atraente se ainda está buscando um amor.

Sagitário

As amizades contam com a proteção das estrelas nesta terça e o pessoal estará ao seu lado para o que precisar, Sagita! O dia será favorável pra estreitar os laços com as pessoas queridas, ajudar alguém que está em uma situação mais vulnerável ou correr atrás de um projeto novo. No trabalho, explore ao máximo o seu potencial e não deixe ninguém te desanimar! Mas talvez tenha que redobrar o empenho se quiser manter o foco no serviço. À noite, a diversão será garantida na companhia da turma. Prepare seu coração para novidades e muitas emoções na paquera. O romance também segue animado, ainda mais se vocês dois estiverem em sintonia à noite.





