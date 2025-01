Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 7/1/2024

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia.

Capricórnio

Logo cedo, seu lado caseiro fala mais alto e a vontade de ficar no seu canto e curtir a família tem tudo para crescer. Priorize as tarefas de rotina ou que podem ser feitas em casa, assim o serviço vai render mais. A melhor notícia é a chegada da Lua ao seu paraíso astral à noite, Caprica! Use e abuse do seu charme para se entender melhor com todos à sua volta, mas sem exagerar na possessividade. As estrelas avisam que há risco de gastar demais à noite, seja na hora de se divertir com o pessoal ou de impressionar um ficante. Pode se preparar para conquistar admiradores e paquerar muito se está só. Programa romântico ou viagem a dois tem tudo para aquecer a relação.

Aquário

O dia começa com um astral mais leve e você conta com muito pique para sair e circular por aí. A boa notícia é que você vai dar conta das tarefas num instante e pode usar a sua lábia para convencer qualquer um a aderir às suas ideias. Serviço que envolve deslocamentos rápidos ou contato com o público em geral deve correr melhor do que esperava. Só que nem tudo é perfeito e a convivência com a família pode ficar meio complicada em alguns momentos mais tarde. A conquista tem mais chance de decolar ao longo do dia, Aquário, então capriche num bom papo. No romance, o desejo de dar um passo mais sério cresce, mas peguem leve no ciúme: isso vale para os dois.

Peixes

Você vai se sair melhor ao lidar com dinheiro e pode até encontrar maneiras alternativas de engordar a sua renda. Se está precisando de uma grana extra, mergulhe no trabalho e não enrole pra finalizar as tarefas porque o dinheiro deve entrar, mas não vai cair de bandeja no seu colo. Também vale ligar o alerta pra não comprar mais do que deve à noite, tá? Depois, a Lua se muda para Touro e deixa o astral bem mais leve, mas escolha as palavras com cuidado e fique longe dos fofoqueiros. Há sinal de muito carinho e ótimas conversas na vida a dois. Só evite assuntos delicados por enquanto. A paquera fica pra lá de animada, mas abra os olhos com as falsianes de plantão.

Áries

Você começa o dia com muito pique, Áries, e vai sobrar disposição para colocar em ordem tudo o que estava pela metade. Você conta com boas energias no serviço e, mais tarde, esse esforço pode render uma grana mais do que merecida com a entrada da Lua em Touro! Mas é melhor abrir os olhos com assuntos envolvendo dinheiro e amizade à noite. Na dúvida, saia de fininho pra não se comprometer. Também não é hora de sair por aí gastando uma grana que nem recebeu ainda. No romance, seu lado possessivo fica mais evidente e terá que se controlar para não sufocar o par. Se tem um crush em vista, tome a iniciativa e adiante o contato para se dar bem.

Touro

Nesta terça, você vai chegar mais longe se ouvir sua intuição, respeitar o seu ritmo e agir discretamente. No trabalho, fique na sua e cuide de tarefas que podem ser feitas a sós. Cuidado com o que fala para não revelar um segredo sem querer mais tarde. Ainda bem que a Lua se muda para o seu signo à noite e renova seu ânimo! Mas nem tudo é perfeito e é melhor você pegar mais leve com as críticas se quiser manter a paz com o pessoal mais próximo, porque você estará muito exigente em alguns momentos. A paquera talvez surpreenda com uma reviravolta, mas um lance escondido pode ser revelado. O romance pede mais paciência e compreensão à noite.

Gêmeos

Se depender das estrelas, vai sobrar disposição para se aventurar em um novo ramo no trabalho, tentar algo diferente na carreira ou na vida pessoal. Saia da sua zona de conforto e poderá ir mais longe hoje! As amizades também seguem protegidas e a diversão com o pessoal será garantida. Só não é a melhor ideia misturar dinheiro e amizade à noite, porque a chance de prejuízo é grande. A Lua passa a infernizar o seu astral à noite e, se tem planos para viajar ou se marcou um programa com os amigos, atenção com os imprevistos. A vontade de ficar no seu canto e se isolar pode esfriar o romance. A distância (física ou emocional) pode se tornar um problema na conquista.

Câncer

A Lua segue no ponto mais alto do seu Horóscopo nesta terça e avisa que a carreira conta com as melhores energias, Câncer! Aproveite a vibe positiva para colocar as mãos na massa sem enrolação e deixe a diversão pra mais tarde. Só evite exagerar nas críticas à noite, porque seu lado cri–cri vai entrar no modo turbo. A Lua entra em Touro à noite, mas o astral segue pesado e uma amizade que andava estremecida pode chegar ao fim. Por outro lado, alguém da turma pode bancar o cupido se você ainda não tem alguém em vista. Valorize os pontos em comum com quem ama e não arrume confusão à toa, assim dá pra aproveitar o romance numa boa.

Leão

No trabalho, seu jeito descontraído e seu otimismo prometem contagiar os colegas. Tudo o que for feito em equipe tem mais chance de se desenrolar numa boa, então junte o pessoal para atingir as metas em comum. Planos para uma viagem pedem atenção redobrada com imprevistos à noite. A Lua entra em Touro e o astral fica mais sério à noite, ainda mais se você for inflexível em alguns relacionamentos. Relaxe e não cobre tanto os outros! Se tem compromisso, o astral não será dos melhores e pode pintar cobranças com o par se não pegar mais leve. Fica difícil manter a paz no romance com tantas críticas. A paquera tem mais chance de emplacar durante o dia.

Virgem

O dia começa movimentado e você terá que lidar com mudanças em vários setores, Virgem. O seu signo não é lá muito flexível, mas você vai ter que dar um jeito de se adaptar às novidades que vão cair no seu colo hoje, inclusive no trabalho. A boa notícia é que essas surpresas podem ser positivas no final das contas, inclusive na vida pessoal. Mas a noite fica meio tumultuada e pode até pintar briga com um amigo se não tiver cuidado. A chegada da Lua a Touro traz mais leveza, mas é melhor não descuidar da saúde, ok? A conquista tem mais chance de dar certo durante o dia se mostrar seu lado sedutor. A dois, esqueça o trabalho e foque no romance para melhorar o astral.

Libra

Se depender da Lua, os relacionamentos seguem em destaque durante o dia e você terá mais habilidade para lidar com as pessoas de um modo geral, inclusive no trabalho. Aproveite para encaminhar os projetos e tarefas que envolvem a colaboração de outras pessoas. À noite, a Lua se muda para Touro e a sua intuição ganha um reforço das estrelas. Pena que nem tudo será uma maravilha e pode pintar briga com o par, com pessoais mais novas e até com o crush se não tiver cautela. O romance ganha um toque de sensualidade que ajuda a fazer as pazes e apimentar os momentos íntimos com quem ama. Se andou se desentendendo com um ficante, há chance de romper.

Escorpião

Você vai mergulhar de cabeça no trabalho logo cedo, e tudo indica que vai chover serviço no seu colo. Talvez tenha que fazer sacrifícios para atingir seus objetivos e adiar alguns planos pessoais, mas siga em frente sem desistir. É melhor agir de maneira mais equilibrada à noite, porque a sua saúde vai sair perdendo se você se esforçar demais. A boa notícia é que, com a mudança da Lua para Touro, o astral fica mais descontraído e os relacionamentos contam com as melhores vibes. Só evite arrumar briga com o pessoal de casa por bobeira. Se está na pista, confie no seu charme e esqueça um ex. Há sinal de romance com o par, mas também pode rolar ciúme.

Sagitário

Esta terça conta com as melhores energias e você pode até fazer uma fezinha, já que a sorte estará ao seu lado. Seu charme segue no modo turbo e vai abrir muitas portas, inclusive na vida profissional. Tarefas que envolvem criatividade, ensino ou contato com pessoas que estão longe têm mais chance de ser um sucesso. À noite, a Lua entra em Touro e ajuda você a agir mais com a razão do que com a emoção. O romance e a paquera estão protegidos ao longo do dia, mas isso muda à noite e pode pintar até briga mais séria se está namorando ou tem um ficante premium. A rotina pode esfriar os momentos a dois mais tarde, então tente compensar isso.

