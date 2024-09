Setor industrial teve mais de 62 mil contratações de janeiro a julho deste ano

Dados do levantamento do Observatório da Indústria, da Fiems apontam que, quase 5 mil vagas foram criadas no setor industrial de janeiro a julho deste ano, sendo 1 mil postos formais de trabalho apenas no último mês.

“O bom desempenho contribuiu para as 4.992 que foram abertas no acumulado de janeiro a julho, resultado de 62.010 contratações e 57.018 demissões. Com isso, o conjunto da atividade industrial aparece como responsável por 23% do total de vagas abertas em Mato Grosso do Sul até aqui no ano de 2024”, explicou o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende.

O abate de bovinos foi a atividade industrial que mais abriu vagas em julho, somando +231 postos de trabalho, seguido por abate de aves (+147), abate de suínos (+107), fabricação de celulose (+96), construção de rodovias e ferrovias (+58), fabricação de açúcar (+55)

Já no acumulado de janeiro a julho o abate de bovinos também se manteve como o maior empregador da indústria (+1.138), seguido por fabricação de álcool (+1.099); abate de aves (+424), fabricação de açúcar (+360), obras de alvenaria (+327), abate de suínos (+301), construção de edifícios (+283), construção de rodovias e ferrovias (+274), fabricação de produtos de carne (+241), tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração (+212), extração de minério de ferro (+206), serviços especializados para construção (+171), fabricação de celulose (+158)

Em relação aos municípios, constata-se que em 60 deles as atividades industriais registraram saldo positivo de contratação no período de janeiro a julho de 2024, proporcionando a abertura de 8.675 vagas.

Os destaque são as cidades de Campo Grande (+2.612), Dourados (+784), Aparecida do Taboado (+468), Três Lagoas (+454), Nova Andradina (+412), Corumbá (+372), Paranaíba (+323), Sidrolândia (+312), Itaquiraí (+246), Ponta Porã (+206), Angélica (+169), Naviraí (+145), Costa Rica (+140), Maracaju (+136), Fátima do Sul (+124).

