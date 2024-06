Lei obriga empresas a avisarem consumidores sobre fim de teste gratuito em MS

A Lei 6.265 de 2024 que estabelece que empresas comuniquem os clientes sobre o fim do teste gratuito de serviços foi sancionada e publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (27).

Conforme a medida, as empresas deverão comunicar especificamente a data do término do período da gratuidade do serviço, bem como as condições e os valores para sua contratação. Após o aviso, o serviço não poderá ser cobrado automaticamente sem a solicitação expressa do consumidor.

A empresa, localizada em MS, que descumprir a Lei, sofrerá penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos de que dispõem os artigos 56 e 57, e a legislação estadual aplicável, devendo a multa ser revertida para o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos do Consumidor (FEDDC).

