JD1TV: Na véspera da eleição, Riedel reforça apoio a Beto na Capital

Tendo demonstrado apoio a Beto Pereira (PSDB), durante toda sua campanha, o governador Eduardo Riedel apareceu uma última vez em mensagem divulgada por grupos de WhatsApp, declarando seu voto ao colega de legenda antes das votações deste domingo (6).

"Eu voto no Beto Pereira", diz Eduardo Riedel, antes de elencar as razões,uma delas, o que ele destaca como "incapacidade da gestão abraçar o empreendedorismo e atrair capital. "Nós estamos com uma Campo Grande que há mais de 10 anos está fora da agenda de crescimento e desenvolvimento do estado, vem perdendo protagonismo"

