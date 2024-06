Piloto de avião morre durante voo e copiloto faz aterrissagem de emergência

No dia 12 de junho, um piloto de avião morreu durante um voo. A aeronave era um Airbus A320 da companhia aérea egípcia Sky Vision Airlines, e fazia o trajeto entre o Cairo, capital do Egito, e Taif, na Arábia Saudita.

Quando o piloto veio a óbito, o copiloto assumiu e realizou uma aterrissagem de emergência.

Os passageiros foram avisados do falecimento do piloto, logo antes de pousarem em Jidá, na Arábia Saudita, a cerca de 170km do destino original.

A companhia aérea afirmou ao site Al-Arabiya, que a morte foi anunciada aos passageiros para que não se gerasse pânico quando fosse notada a alteração na rota.

Segundo a empresa, o piloto havia sido submetido a exames médicos há três meses e morreu subitamente.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também