Estudante de medicina que atropelou e matou corredora será interrogado hoje pela Justiça

A última audiência do caso envolvendo João Vitor Fonseca Vilela, de 22 anos, acusado de atropelar e matar a corredora Danielle Correa de Oliveira, de 41 anos, ocorre nesta terça-feira (10), às 14h30. O caso aconteceu em 15 de fevereiro deste ano, na rodovia MS-010, em Campo Grande.

O juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, presidirá a sessão, que incluirá o interrogatório de João Vitor, estudante de medicina. Segundo dados processuais, João Vitor estava com a capacidade motora alterada no momento do atropelamento e recusou-se a fazer o teste do bafômetro.

Após um período de prisão, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) concedeu liberdade a João Vitor, sob a condição de que cumpra medidas cautelares. Estas incluem comparecimento periódico ao juízo, comunicação prévia em caso de mudança de residência ou ausência por mais de oito dias, além da proibição de dirigir e de frequentar locais que comercializam bebidas alcoólicas.

Após a fase instrutória de hoje, o magistrado decidirá se João Vitor será encaminhado a júri popular. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) acusa João Vitor de agir com dolo eventual, causando a morte de Danielle Correa de Oliveira e tenta matar Luciana Timóteo da Silva Ferraz, que também foi atingida, contudo, sobreviveu após socorro.

Decisão sobre pensão — Em outro processo, o juiz Flávio Saad Peron, da 15ª Vara Cível de Campo Grande, concedeu liminar que obriga João Vitor Fonseca Vilela a pagar pensão à filha de 6 anos de Danielle Correa de Oliveira. Vilmo Vilela Ribeiro, pai de João Vitor, também foi incluído na obrigação, já que o carro usado no acidente estava em seu nome.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também