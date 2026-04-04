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Projeto no Senado impede cobrança de multa antiga a novo dono de veículo

Texto já aprovado na Câmara altera regras do Código de Trânsito Brasileiro

04 abril 2026 - 12h31Sarah Chaves
Infrações lançadas com atraso não serão atribuídas ao novo proprietário após transferência, determina proposta Infrações lançadas com atraso não serão atribuídas ao novo proprietário após transferência, determina proposta   (Fernando Oliveira/PRF )

O Senado iniciou a análise de um projeto de lei já aprovado pela Câmara dos Deputados que busca proteger compradores de veículos usados contra multas geradas pelo antigo proprietário após a transferência do bem. A proposta (PL 3.509/2024) altera o Código de Trânsito Brasileiro para esclarecer a responsabilidade sobre infrações registradas fora do prazo.

Pelo texto, multas cometidas pelo dono anterior e incluídas tardiamente no Registro Nacional de Infrações de Trânsito não poderão ser atribuídas ao novo proprietário. A regra também vale para veículos registrados em nome de empresas.

Além disso, o projeto estabelece critérios específicos para situações de leasing e financiamento com alienação fiduciária. Nesses casos, a responsabilidade pelas multas será de quem estava efetivamente utilizando o veículo no momento da infração.

A proposta busca dar mais segurança jurídica ao comprador e evitar cobranças indevidas após a transferência de propriedade.

 

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