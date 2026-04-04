Projeto no Senado impede cobrança de multa antiga a novo dono de veículo

O Senado iniciou a análise de um projeto de lei já aprovado pela Câmara dos Deputados que busca proteger compradores de veículos usados contra multas geradas pelo antigo proprietário após a transferência do bem. A proposta (PL 3.509/2024) altera o Código de Trânsito Brasileiro para esclarecer a responsabilidade sobre infrações registradas fora do prazo.

Pelo texto, multas cometidas pelo dono anterior e incluídas tardiamente no Registro Nacional de Infrações de Trânsito não poderão ser atribuídas ao novo proprietário. A regra também vale para veículos registrados em nome de empresas.

Além disso, o projeto estabelece critérios específicos para situações de leasing e financiamento com alienação fiduciária. Nesses casos, a responsabilidade pelas multas será de quem estava efetivamente utilizando o veículo no momento da infração.

A proposta busca dar mais segurança jurídica ao comprador e evitar cobranças indevidas após a transferência de propriedade.

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