Prefeito de Sonora e a esposa são socorridos após camionete capotar na BR-163

O prefeito do município de Sonora, Enelto Ramos da Silva, e a esposa foram socorridos após um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira (20), perto do distrito de Ouro Branco do Sul, em Itiquira, no Mato Grosso, a cerca de 26 km da cidade Sul-mato-grossense. Eles seguiam pela BR-163, sentido Rondonópolis.

Segundo informações, o casal estava em uma caminhonete S10 que aquaplanou na rodovia que estava molhada e acabou capotando. O veículo parou às margens da pista, danificado. Enelto e a esposa foram levados para atendimento médico no hospital de Ouro Branco do Sul.

Conforme ainda informações, o casal foi atendido pela equipe da Rota do Oeste concessionária que administra aquele trecho da BR-163.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também