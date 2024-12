Quase 2 mil candidatos enfrentam provas para estágio e residência do MPMS

Vinícius Santos com informações do MPMS

Neste domingo (15), mais de 1.980 candidatos realizaram as provas do II Processo Seletivo de Estagiários e Residentes do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). As provas, aplicadas em 54 municípios do estado, incluíram exames objetivos para diversas áreas e uma prova discursiva exclusiva para acadêmicos e bacharéis de Direito. O processo seletivo tem caráter eliminatório e classificatório.

A Promotora de Justiça e presidente da Comissão Organizadora, Clarissa Carlotto Torres, informou que foram registradas 2.688 inscrições, com 705 ausências (26,23%) e cinco eliminados. As provas aconteceram das 8h às 12h, conforme previsto. "Este processo seletivo é de grande importância para a instituição e para os candidatos", afirmou.

Leonardo Bertaglia Agustinho, analista no MPMS, destacou a relevância da iniciativa. “Este processo seletivo oferece uma oportunidade importante para quem busca o primeiro emprego, seja em estágio ou residência, além de contribuir para a formação social e qualificação profissional dos candidatos", disse.

Os resultados preliminares serão divulgados em 18 de dezembro e o resultado final, com os aprovados, será publicado em 22 de janeiro de 2025. As informações completas estão disponíveis nos portais do MPMS e da Fapec, além do Diário Oficial do Ministério Público.

Entre os candidatos, Joseph Djennika Sylvain, haitiana que busca uma vaga de estágio em Administração, e Vitória Mesquita Carvalho, que se inscreveu para Arquitetura e Urbanismo, expressaram grande expectativa. Sayuri Vitória Marques Sato, estudante de Direito, também aguarda a oportunidade de estagiar na área.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também