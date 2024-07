Após quatro dias internado, morre motociclista atropelado por caminhão em Três Lagoas

Saiba Mais Polícia Motociclista fica em estado grave ao ser atropelado por caminhão em Três Lagoas

O motociclista Luciano de Souza Ramos, de 41 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (30), após ficar internado por quatro dias no Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande. Ele foi atropelado por um caminhão no final da manhã de sexta-feira (26).

O acidente em questão aconteceu no cruzamento das ruas Rua Euridice Chagas Cruz com Evaristo de Almeida, no bairro Vila Alegre. A vítima estava conduzindo uma Yamaha Factor YBR, quando foi atingido por um caminhão, conduzido por um motorista, de 38 anos, que não parou para prestar socorro.

Com o acidente, ele foi socorrido em estado gravíssimo. No local, socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) precisaram realizar manobras de ressuscitação no motociclista, que havia entrado em parada cardiorrespiratória.

Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Auxiliadora e internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), após ser intubado. O motorista do caminhão foi localizado e prestou esclarecimento no Batalhão da Polícia Militar.

Segundo o portal Fatos MS, durante a segunda-feira (29), Luciano apresentou significativa melhora no quadro de saúde, porém na madrugada desta terça-feira, não resistiu as complicações do acidente de trânsito, tendo seu óbito constatado pela equipe médica.

O caso passa a ser investigado pela Polícia Civil para apurar também as condições que levaram ao acidente.

