Candidata em Miranda tem 24 horas para entregar camisetas de campanha à Justiça

Após ação movida pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), a candidata a vereadora em Miranda, Adriana Nascimento Flores (PL), foi intimada a entregar todas as camisetas confeccionadas com seu número de campanha à Justiça Eleitoral no prazo de 24 horas. A decisão foi proferida pelo juiz Alysson Kneip Duque.

O MPE acionou a Justiça alegando que a candidata utilizou camisetas com seu número de urna, o que caracteriza propaganda eleitoral irregular, infringindo o artigo 18 da Resolução TSE nº 23.610/2019. O órgão solicitou liminarmente que Adriana Flores fosse notificada para remover a propaganda e cessar a veiculação de novas camisetas com seu nome e número de urna no prazo de 48 horas.

Ao analisar o caso, o juiz Duque deu razão ao Ministério Público. Além de ordenar a entrega das camisetas, o magistrado determinou que a candidata não confeccione, distribua ou utilize novas camisetas com seu número durante a campanha, sob pena de incorrer em propaganda eleitoral proibida e enfrentar as consequências legais previstas para o ilícito.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também