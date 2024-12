Condenado por homicídio na Bahia é localizado e preso em Costa Rica

Um homem, que estava foragido da Justiça da Bahia, foi detido em Costa Rica - a 330 km de Campo Grande, nesta segunda-feira (23).

Segundo a apuração da reportagem, o indivíduo foi condenado a 20 anos de prisão pelo crime de homicídio, e se escondeu no Mato Grosso do Sul usando uma identidade com a foto do irmão.

A Polícia Militar o descobriu após atender uma ocorrência de ameaça, no local, checaram o nome do envolvido e constataram que se tratava de um indivíduo com um mandado de prisão em aberto.

O homem ainda tentou fugir, mas foi detido. Ele foi encaminhado à delegacia para as providências judiciárias.

