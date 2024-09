Empresário é assassinado a tiros em Chapadão do Sul

O empresário Welington Dias Marques, de 32 anos, foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (19), enquanto estava ao lado da própria caminhonete na rua Maringá, próximo a Avenida Rio Grande do Norte, em Chapadão do Sul - a 331 quilômetros de Campo Grande.

Informações do site Jovem Sul News apontam que dois homens em uma motocicleta passaram pelo local e dispararam diversas vezes contra a vítima, acertando partes do corpo e principalmente a cabeça do empresário.

Testemunhas apontam que foram mais de dez disparos efetuados contra a vítima.

Welington recebeu atendimento médico do Corpo de Bombeiros ainda no local e chegou a ser encaminhado para o hospital da cidade, mas morreu no trajeto.

Os suspeitos não foram localizados até o momento. Ainda não há informações referentes a motivação e quem seriam os atiradores.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram pelo local.

