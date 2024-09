Esposa de motorista é a terceira vítima de acidente entre carretas em Bela Vista

Foi identificada como Glauce Machado dos Santos, de 62 anos, a terceira vítima do grave acidente envolvendo duas carretas bitrem na BR-060, no entroncamento com a MS-384, em Bela Vista, na tarde desta terça-feira (3).

Anteriormente, a Polícia Civil já havia identificado os dois motoristas: Odecir José Bruneto, de 58 anos, e Ozias de Oliveira Cardoso, de 60 anos. Todas as três vítimas morreram carbonizadas em razão da colisão entre os veículos de carga e a explosão em virtude da batida.

Consta no boletim de ocorrência que Glauce estava acompanhando o marido Ozias na viagem, conforme informou uma testemunha, proprietário de um dos veículos, para a polícia.

Ainda de acordo com o registro policial, uma das carretas estava trafegando pela MS-384 e ao tentar atravessar a BR-060, foi atingida pelo segundo veículo de carga, resultando na explosão de tanque de combustível, que provocou o incêndio nos veículos.

Segundo as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Perícia e PRF (Polícia Rodoviária Federal), atenderam o caso ainda no local.

