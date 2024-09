Motoristas que morreram carbonizados em acidente de Bela Vista são identificados

Foram identificados como Odecir José Bruneto, de 56 anos, e Ozias De Oliveira Cardoso, de 60 anos, os caminhoneiros mortos durante o grave acidente de trânsito ocorrido no entroncamento das rodovias BR-060 e MS-384, na cidade de Bela Vista. O acidente aconteceu no final da manhã desta terça-feira (3). Uma terceira vítima, que estava em um dos veículos, ainda não foi identificada.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Perícia e PRF (Polícia Rodoviária Federal), atenderam o caso ainda no local. Após os levantamentos iniciais, começados depois que as chamas foram apagadas, as equipes descobriram que três pessoas haviam sido carbonizadas no acidente.

Os motoristas foram identificados, porém, as equipes não conseguiram identificar a terceira vítima. No local, com base na dinâmica dos fatos, foi percebido que uma das carretas seguia pela MS-384 quando foi atingida por outra, que cruzava a rodovia pela BR-060.

Durante a colisão, houve a explosão do tanque de combustível e deu inicio as chamas, que matou as vítimas.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista e será investigado.

