JD1TV AGORA: Colisão entre carretas deixa quatro mortos em Bela Vista

Um acidente gravíssimo deixou duas pessoas mortas durante o final da manhã desta terça-feira (3), na BR-060, na rotatória de Bela Vista, saída para a cidade de Antônio João.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as carretas em chamas, poucos momentos após a colisão. Conforme uma das narrações, a testemunha fala que uma das carretas seguia sentido Jardim, enquanto a outra iria acessar a rotatória para retornar a cidade.

Inicialmente, os dois motoristas teriam falecido durante o acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local neste momento, fazendo o controle das chamas e isolando a área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

Assista as imagens: