Homem é preso por tentar matar amigo a facadas em Iguatemi

Homem, de 35 anos, foi preso em flagrante no final da tarde desta segunda-feira (28), após tentar matar um amigo com várias facadas no abdômen, deixando a vítima em estado grave, na noite do último domingo (27), em Iguatemi - a 405 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações pela Polícia Civil, os agentes foram notificados sobre a existência do crime pela manhã de segunda, onde detalhes apontavam que uma vítima havia sido esfaqueada e teria sido encontrada em uma residência com vários ferimentos, mas já sido socorrida.

Assim, o SIG (Seção de Investigações Gerais) iniciou diligências para identificar o autor dos fatos e circunstâncias do crime.

Conforme apurado preliminarmente, após um desentendimento na residência de um amigo, o suspeito desferiu facadas contra a vítima, atingindo o abdômen e causando graves ferimentos, fugindo do local em seguida.

O acusado foi encontrado no início da noite e realizada sua prisão pela equipe de investigadores da Delegacia de Polícia de Iguatemi, sendo encaminhado a unidade policial para providências cabíveis.

Ele possui extensa ficha criminal registrada no Estado, tendo inclusive uma tentativa de homicídio registrada no mês de abril deste ano no município de Sidrolândia.

