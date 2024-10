Homem que bateu em ex-namorada e a perseguia é preso em operação em Sete Quedas

Homem, que não teve a identificação revelada, foi preso durante a segunda-feira (21) em uma operação da Polícia Civil de Sete Quedas, com apoio da Delegacia de Tacuru, contra a violência doméstica. Ele era acusado de agredir a ex-namorada e a perseguir.

Durante a ação da polícia, um familiar do suspeito também foi preso em flagrante pelo fato de estar escondendo uma arma, o que configurou um crime de posse irregular da arma de fogo.

Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início quando a vítima procurou a delegacia e relatou estar sendo ameaçada e perseguida pelo ex-companheiro.

Conforme a vítima, o autor utilizava, inclusive, a arma de fogo para intimidá-la. Diante das informações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito e pela expedição de mandado de busca e apreensão, que foram deferidos pela Justiça.

A operação resultou em duas prisões. O primeiro indivíduo foi preso em cumprimento ao mandado de prisão relacionado à violência doméstica. O segundo homem foi detido no momento do cumprimento do mandado de busca, devido à posse irregular da arma de fogo.

"A ação integra os esforços da Polícia Civil no combate à violência doméstica, reforçando a aplicação rigorosa da Lei Maria da Penha e o compromisso com a proteção das vítimas. As investigações seguem em andamento", diz a nota da Polícia Civil.

