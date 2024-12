JD1TV: Campo-grandenses ficam feridos em acidente com vaca na BR-262, em Ribas

Acidente de trânsito envolvendo um veículo de passeio e uma vaca, na BR-262, entre Ribas do Rio Pardo e Água Clara, deixou os ocupantes feridos na noite deste domingo (1°). As vítimas seriam de Campo Grande.

Segundo informações da página 'Ribas Ordinário', a colisão aconteceu a cerca de 30 quilômetros da zona urbana de Ribas.

Não há informações a respeito da quantidade de pessoas que estavam no veículo, um Volkswagen Gol, mas testemunhas relataram que as vítimas disseram ser naturais de Campo Grande.

Ainda conforme o portal, não houve vítimas fatais, tampouco há informações a respeito de quem seria o animal e se teria sobrevivido ao impacto.