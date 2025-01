JD1TV: Fotógrafo registra 'caçada bem-sucedida' de onça-pintada no Pantanal

O biólogo e fotógrafo Rafael Del Prete divulgou em sua rede social, nesta terça-feira (7), o momento de um ataque da onça-pinta Isa a um grupo de emas e conseguindo abater uma das aves presentes na fazenda Caiman, em Miranda, no Pantanal sul-mato-grossense.

O episódio aconteceu no ano passado, mas o fotógrafo optou por publicar a cena apenas neste ano. Ele começou a trabalhar na região em 2023.

Em seu perfil profissional, ele destacou que já havia visto algumas tentativas por parte da onça-pintada nas caçadas, mas que não houve sucesso nelas.

Só que dessa vez, naquele dia em que ele estava atuando nas noites pantaneiras, visualizou a onça caminhando em um campo aberto para se aproveitar da presença do grupo de emas. E não é que a espera deu certo?!

"Andando bem devagar ela conseguiu se aproximar e pegar uma delas. Um dia inesquecível", escreveu Rafael.