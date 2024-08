JD1TV: Pai tenta separar briga do filho e apanha na frente de escola em Ponta Porã

Homem, ainda não identificado, foi agredido por um adolescente e um jovem enquanto tentava separar a briga do filho na tarde desta quarta-feira (21), na frente da Escola Estadual Professora Geni Marques Magalhães, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

Nas imagens que foram encaminhadas ao JD1 Notícias, o pai aparece e inicialmente, não intervém na briga do filho. Porém, avança ao ver que outro estudante estava indo para cima do adolescente e tentou impedir a ação.

Contudo, um segundo indivíduo de uniforme de um comércio aparece e passa a agredir o homem, com chutes e acerta um soco no olho da vítima, provocando uma lesão e sangramento. No vídeo, ainda é possível perceber que uma garota tenta reprender o homem, mas o pai dispara "três, quatro para bater no meu filho, não".

A escola se pronunciou por meio de nota, informando que os envolvidos na confusão já foram identificados e as qualificações foram repassadas para a Polícia Militar, que esteve no local dos fatos e deliberou a ocorrência para a delegacia.

De acordo com o Regimento Escolar, agredir um colega de unidade de ensino é considerado uma falta gravíssima. A escola ainda frisou a importância dos pais e alunos participarem de temas importantes para evitar casos como este.

"Em respeito aos membros da comunidade da Escola Estadual Professora Geni Marques Magalhães, esclarecemos que a escola repudia todo e qualquer ato de agressão. Enfatizamos novamente a importância da participação efetiva dos responsáveis na vida escolar de seus filhos, pois caso a escola tenha que caminhar sozinha, ficará muito difícil", diz a nota.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também