JD1TV: Polícia investiga desaparecimento de mulher em Ivinhema

A Polícia Civil segue realizando diligências e ouvindo pessoas em relação ao caso do desaparecimento de Mariana Agostinho Defensor, de 32 anos, que está desaparecida desde a noite deste domingo (22), em Ivinhema - a 292 quilômetros de Campo Grande.

Em uma nota divulgada no final da tarde desta segunda-feira (23), a polícia explicou que tomou conhecimento do caso e logo passou a realizar diligências, sendo que o veículo da família foi encontrado em uma região de mata.

No local, foi encontrado o marido da mulher, de 33 anos, desacordado e precisando de atendimento médico, sendo socorrido e transferido para Dourados, onde atualmente se encontrado internado e em coma.

A investigação, que iniciou ainda na noite de domingo, mas se estendeu por toda a segunda-feira, até a divulgação da nota, onde a Polícia Civil elenca que, de forma paralela a procura da vítima, foram ouvidas testemunhas para esclarecimento do fato.

Além disso, foi realizado a perícia no veículo e a polícia aguarda o retorno dos laudos periciais.

"Por fim, a Polícia Civil orienta a não divulgação de informações que não seja do canal oficial da SIG ou veículos de imprensa devidamente reconhecidos, tendo em vista a família ter sofrido durante todo o dia com informações inverídicas. Além da falta de empatia com a família, espalhar esse tipo de informação falsa pode constituir crime", diz a nota.

