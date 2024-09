Jovem de MS morre afogado em rio de Chapadão do Céu

Elias Feliciano da Silva, de 18 anos, morre afogado durante o sábado (14), enquanto nadava na companhia de amigos no rio Pratinha, em Chapadão do Céu, em Goiás. O jovem era morador da cidade de Chapadão do Sul, em Mato Grosso do Sul.

Conforme informações do site O Correio News, o jovem estava tentando atravessar o rio a nado, quando desapareceu na água.

Os amigos tentaram resgatá-lo, mas sem sucesso. A busca por Elias continuou até o final da noite de sábado, com o retorno sendo feito pela manhã de domingo (15), mas sem sucesso. Ontem, foi realizado uma corrente de oração nas margens do rio e o corpo foi localizado.

O corpo de Feliciano foi encaminhado ao IMOL de Jataí, em Goiás, e foi transladado para Chapadão do Sul, onde ocorre o velório e sepultamento.

