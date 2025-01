Jovem morre afogado enquanto tomava banho no rio Aquidauana, em Rochedo

Diego Moacyr, de 18 anos, morreu afogado enquanto tomava banho no rio Aquidauana, em Rochedo, acompanhado na namorada, parentes, uma adolescente e duas crianças, na tarde da última terça-feira (31).

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, a namorada da vítima explicou na delegacia que os dois moram em Corumbá e vieram para a cidade de Rochedo no dia 26 de dezembro, onde passariam as festividades de final de ano na casa de parentes.

Por volta das 15h de terça-feira, a companheira de Diego e demais pessoas foram tomar banho de rio num local chamado de Figueira. Todos estavam aproveitando a tarde, quando Diego Moacyr foi para o meio do rio e começou a se afogar.

A namorada e a adolescente que estavam juntas da vítima, tentaram segurá-lo, mas mão do jovem escapou das duas. Um parente que estava do outro lado do rio percebeu a situação e tentou salvá-lo, mas como a vítima era considerado "pesado", não conseguiu retirá-lo do rio.

O Corpo de Bombeiros de Campo Grande foi acionado e no final da tarde iniciou os trabalhos de buscas, mas foram suspensas ao anoitecer. Já nas primeiras horas do dia 1° de janeiro, por volta das 8h, os militares encontraram o corpo de Diego.

Após todos os procedimentos, o corpo foi encaminhado para o IMOL (Instituto Médico Odontológico Legal) de Campo Grande.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de Rochedo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também