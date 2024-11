Lei em Bela Vista autoriza repasse de R$ 400 mil para igreja e MP investiga

A autorização para que a Prefeitura de Bela Vista repassasse R$ 400 mil à Paróquia Santo Afonso Maria de Ligório, da Mitra Diocesana de Jardim, motivou a abertura de uma investigação pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). A doação, autorizada pela Lei Municipal n.º 1.771/2024, de 24 de outubro, gerou suspeitas de irregularidade, conforme denúncia anônima registrada na Ouvidoria do MPMS.

O montante de R$ 400 mil seria destinado à compra de aparelhos de ar-condicionado, no valor de R$ 250 mil, e de um veículo, no valor de R$ 150 mil, conforme a legislação aprovada. A denúncia destaca uma possível violação aos princípios da Administração Pública, uma vez que não há comprovação da necessidade desses bens para a instituição religiosa.

A investigação, conduzida pelo promotor de Justiça Guilermo Timm Rocha, está registrada no Inquérito Civil n.º 06.2024.00001110-0. Tanto a Paróquia quanto a Prefeitura foram notificadas sobre o caso, e a apuração segue em andamento.

