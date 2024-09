Mãe flagra companheiro abusando sexualmente da filha de 7 anos em Sidrolândia

Menina, de 7 anos, foi estuprada pelo padrasto, de 28 anos, na noite desta terça-feira (3), em Sidrolândia - 70 quilômetros de Campo Grande. Quem flagrou a situação foi a própria mãe da vítima, que desconfiou das mensagens enviadas do suspeito.

A mulher estava na casa do irmão, onde foi arrumar o aparelho celular e havia deixado a vítima na companhia dos quatro irmãos, sob a tutela do companheiro, com quem se relaciona há 5 anos.

Porém, o suspeito passou a enviar mensagens para a mulher questionando sobre seu retorno e até induzindo ela a passar em algum lugar para comer antes de voltar para a residência. Desconfiada, ela seguiu para o imóvel.

Segundo informações do site Sidrolândia News, a mulher entrou sorrateiramente na casa e no quarto, presenciou o estupro. O homem estava sem roupa e a filha sem calcinha, onde ele esfregava o órgão genital nas partes íntimas da vítima.

O homem questionava a menina se estava doendo, quando a mãe da vítima gritou e passou a pedir por ajuda. Encurralado, o suspeito fugiu do local em uma motocicleta, pegando uma avenida para a saída de Maracaju. A Polícia Militar foi acionada, porém, o indivíduo não foi localizado até o momento.

A criança foi levada para o hospital da cidade e ficou constatado que havia vermelhidão nas partes íntimas. Ainda conforme o site local, a menina relatou que não era a primeira vez que o padrasto havia cometido os abusos sexuais.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que passa a investigar o caso.

