Morador de rua morre e polícia investiga possível atropelamento em Aquidauana

João Lucas Filho, de 57 anos, morreu no final da noite deste domingo (29), após ser encontrado desacordado na rua Hélio Galan Fernandes, em Aquidauana, a 140 quilômetros de Campo Grande. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu após dar entrada no hospital.

Informações do portal O Pantaneiro apontam que um morador é quem acionou o Corpo de Bombeiros, após notar que João estava caído na via pública, por volta das 23h, no bairro Serraria.

Os militares estiveram no local e conseguiram socorrer a vítima ainda com vida e encaminhar para a Pronto Socorro de Aquidauana. No entanto, logo após dar entrada na unidade hospitalar, o homem sofreu uma parada cardíaca e morreu.

O mesmo morador que visualizou a vítima, disse que o homem é conhecido por ser morador de rua e tinha problemas de saúde.

A Polícia Civil suspeita de um possível atropelamento e iniciou as investigações.

