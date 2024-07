Moradores de Bela Vista recebem lotes urbanizados e pavimentação

Durante as celebrações de 116 anos do município, Bela Vista recebeu 60 lotes urbanizados no Residencial Dr. Renato de Souza Rosa, em um investimento de R$ 906 mil. A entrega foi feita nesse fim de semana, por uma comitiva do Governo do Estado.

Os secretários de Infraestrutura e Logística, Helio Peluffo; da Casa Civil, Eduardo Rocha; e de Administração, Frederico Felini, estiveram na cidade para entregar e vistoriar obras, ao lado do prefeito Reinaldo Miranda (Piti).

A visita representa o compromisso do governo estadual com o progresso local, marcando um momento significativo para o desenvolvimento da cidade e a melhoria da qualidade de vida da população.

Além disso, foi supervisionada a obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Bairro Costa e Silva, especificamente na Rua Alaíde da Silva Correia, uma obra que conta com mais de R$ 9,7 milhões em investimentos provenientes da parceria entre o Governo e a Prefeitura Municipal.

Para promover o crescimento do município e a melhoria da qualidade de vida da população, estão sendo investidos R$ 1,5 milhão em habitação, com R$ 1,1 milhão provenientes de recursos próprios do Governo Estadual. Também está em andamento um convênio firmado para a substituição de 12 moradias precárias.

O prefeito Reinaldo Miranda expressou sua gratidão pelos investimentos que Bela Vista tem recebido ao longo dos últimos oito anos. "Vamos deixar um legado de obras para nossa cidade. O asfalto era um sonho dos moradores que se estendia por anos. As casas que fizemos em parceria vão melhorar as condições de moradia para nossa população. É graças a essa parceria que estamos realizando isso e podemos presentear a população com esses investimentos nos 116 anos de Bela Vista", destacou o prefeito.

Mais Desenvolvimento

O Governo do Estado está destinando R$ 219,9 milhões para promover melhorias na infraestrutura e educação em Bela Vista. Este montante inclui investimentos em pavimentação, drenagem pluvial, estudos ambientais, obras de infraestrutura urbana e reformas e ampliações nas escolas estaduais.

O secretário Helio Peluffo reforçou a importância da parceria com o município para alavancar a infraestrutura local. Ao vistoriar as obras em andamento, destacou que os investimentos incluem obras concluídas, em execução e novos projetos do programa 'MS Ativo Municipalismo'.

Entre as principais obras em execução, destacam-se a pavimentação asfáltica da MS-472, com um valor de R$ 79,5 mil, e a restauração e adequação do tráfego e drenagem na MS-384, um projeto de R$ 133,7 milhões.

