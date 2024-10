Motorista de app pula de carro após agressão e extorsão de passageira em Dourados

Motorista de aplicativo, de 33 anos, pulou do próprio carro em movimento para fugir das agressões e extorsões que estava sofrendo durante uma corrida com duas passageiras. O caso aconteceu nas proximidades da rua Antônio Emílio de Figueiredo com a Avenida Hayel Bon Faker, em Dourados

A situação começou a ficar desconfortável para o rapaz, quando o trajeto inicialmente dado foi alterado durante o decorrer do percurso. Na mudança da rota, uma das passageiras agrediu o motorista com um soco no rosto.

Acompanhada de outra mulher, ela começou a exigir R$ 1 mil da vítima. Para escapar da situação, a única saída vista pelo motorista foi pular do carro em movimento e deixar o veículo com as suspeitas.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o veículo e as duas mulheres, mas uma delas foi liberada por não participar diretamente na ação. A outra foi presa em flagrante por lesão corporal dolosa, furto e extorsão.

Com a agressora, segundo o site Dourados News, foram encontrados o celular da vítima e demais pertences, enquanto a chave do veículo estava em cima de um comércio.

