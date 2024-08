Motorista enrosca chinelo no acelerador, invade casa e deixa criança ferida em MS

O motorista de uma picape Volkswagen Saveiro invadiu uma residência, destruiu o muro e ainda deixou uma criança e duas mulheres feridas, no final da tarde desta terça-feira (13), em Fátima do Sul.

O caso aconteceu após ele tentar manobrar o veículo, mas o chinelo que ele usava enroscar no acelerador.

Segundo a versão do condutor para o site Fátima em Dia, após o chinelo enroscar no pedal, ele perdeu o controle e o veículo avançou bruscamente contra o muro que divide as duas casas e ainda colidindo contra a parede da cozinha da vizinha.

Com o impacto, ele sofreu apenas um corte na perna. No momento do acidente, a criança e as duas mulheres estavam sentadas na mesa da cozinha e ficaram feridas. Elas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital da Sias.

Além de danos do lado de fora, a mobília da casa, como armários, mesa, fogão, balcão, pia e utensílios domésticos, também foram danificados.

